Такси «Ситимобил» объявило о закрытии

«Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — цитирует заявление компании РБК.

Отмечается, что каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу. В компании также добавили, что решение о прекращении работы было «непростым». В понедельник «Ситимобил» проведёт встречу со всеми сотрудниками.

Напомним, 21 февраля, китайский агрегатор такси DiDi объявил об уходе из России с 4 марта, но затем опроверг эту информацию. Причины такого поведения сервис не пояснил. Яндекс.Такси ничего не заявлял по поводу своей работы.