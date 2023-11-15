Таксисты Uber вскоре смогут собирать клиентам мебель или чинить сантехнику

Учитывая обширную сеть Uber, насчитывающую более шести миллионов водителей и курьеров по всему миру, новый сервис должен составить серьезную конкуренцию похожим приложениям. Поскольку Uber стремится диверсифицировать свои услуги и решить проблему перенасыщения в сфере каршеринга и доставки еды, Uber Tasks открывает новые возможности для «роста». В недавнем отчете о прибылях компании подчеркивается необходимость дальнейшего расширения.

Кроме того, Uber вводит новые меры безопасности, в том числе расширенную программу проверки пассажиров и функцию «Record My Ride» для водителей.