Талибы* начали скупать синие галочки в Twitter

Раньше синяя галочка указывала на «активные и подлинные учётные записи, представляющие общественный интерес», проверенные Twitter. Верификационный символ нельзя было купить. Теперь же пользователи могут покупать галочки через новый сервис Twitter Blue.

Сейчас по крайней мере два служащих Талибана* и четыре видных сторонника в Афганистане используют галочки. Twitter пока не ответила на запрос журналистов по ситуации.

*движение признано террористическим и запрещено в России