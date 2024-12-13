TCL выпустила короткометражные фильмы, созданные ИИ

Опубликовано 13 декабря 2024, 19:301 мин.
TCL выпустила короткометражные фильмы, созданные ИИС таргетированной рекламой
TCL выпустила пять короткометражных фильмов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, на своем бесплатном потоковом сервисе TCLtv+. Фильмы призваны продемонстрировать «потенциал искусственного интеллекта в кинопроизводстве»… а также продвинуть таргетированную рекламу.
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В некоторых фильмах снимаются реальные актеры, в других используются персонажи и анимация, созданные искусственным интеллектом.
Фильмы, созданные всего за 12 недель, являются частью стратегии TCL по созданию доступного контента для своей платформы. Компания рассматривает генеративный ИИ как способ снизить затраты на производство.
Контент TCL призван объединить развлечение с рекламой — опираясь на искусственный интеллект и данные, TCL планирует получать доход за счет целевой рекламы, одновременно знакомя зрителей с фильмами, созданными искусственным интеллектом, если верить СМИ.