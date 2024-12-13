TCL выпустила короткометражные фильмы, созданные ИИ

В некоторых фильмах снимаются реальные актеры, в других используются персонажи и анимация, созданные искусственным интеллектом.

Фильмы, созданные всего за 12 недель, являются частью стратегии TCL по созданию доступного контента для своей платформы. Компания рассматривает генеративный ИИ как способ снизить затраты на производство.