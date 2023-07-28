Те самые «кружочки» из Telegram появились уже в WhatsApp*

Отправка видеосообщения не требует особых усилий и аналогична отправке голосового сообщения. Чтобы переключиться в режим видео, пользователи могут нажать на значок, который ранее использовался для голосовых сообщений.

Потом просто удерживайте кнопку для записи видеосообщения, а когда закончите, отпустите ее для отправки. Также есть возможность провести пальцем вверх и закрепить запись, чтобы не пришлось удерживать кнопку.

«Кружочки» автоматически включаются без звука при открытии чата. При нажатии на видео включается звук.

Новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp* в ближайшие недели.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена