TECNO представила складной смартфон с тройным экраном Phantom Ultimate 2

10-дюймовый дисплей

TECNO представила свою последнюю новинку — Phantom Ultimate 2, ультрасовременный смартфон с тройным раскладывающимся дизайном. Телефон превращается в 10-дюймовый планшет. При толщине всего 11 мм в сложенном состоянии он претендует на звание самого тонкого в мире смартфона с тройным экраном.