TECNO представила складной смартфон с тройным экраном Phantom Ultimate 2

Опубликовано 28 августа 2024, 20:561 мин.
TECNO представила складной смартфон с тройным экраном Phantom Ultimate 210-дюймовый дисплей
TECNO представила свою последнюю новинку — Phantom Ultimate 2, ультрасовременный смартфон с тройным раскладывающимся дизайном. Телефон превращается в 10-дюймовый планшет. При толщине всего 11 мм в сложенном состоянии он претендует на звание самого тонкого в мире смартфона с тройным экраном.
© Tecno
Phantom Ultimate 2 оснащен 10-дюймовым OLED-дисплеем с технологией TDDI. Эта интеграция объединяет сенсорный контроллер и драйвер дисплея в единый чип, повышая отзывчивость дисплея, снижая энергопотребление и улучшая общее качество изображения. Экран имеет разрешение 392 пикселя на дюйм и поддерживает соотношение сторон 4:3. Шарнир, способный выдержать более 300 000 сгибаний, обещает долговечную работу.
Phantom Ultimate 2 также поддерживает «полуоткрытый» режим для набора текста, режим «палатки» для видеозвонков, а также многозадачность. ПО оптимизировано для уникальной трехэкранной установки, с динамическими обоями и адаптируемыми иконками.