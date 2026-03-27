Tecno встроит в смартфоны ИИ, который сам будет управлять устройством

EllaClaw встроят в фирменного голосового помощника Tecno по имени Ella. Новый помощник будет выполнять цепочки действий самостоятельно. Например, он может просмотреть все сообщения, выделить важные — уведомления от банка или напоминания о счетах — и предложить удалить ненужный спам.

Другая полезная функция — ежедневная сводка. Помощник сам изучит ваши заметки и события в календаре, узнает погоду и главные новости, а затем составит короткий отчёт о том, что вас ждёт в течение дня.

Чтобы воспользоваться любой из функций, достаточно просто сказать об этом обычными словами. Также можно настроить расписание, и помощник будет выполнять задачи автоматически.

EllaClaw запоминает «привычки» пользователя и со временем подстраивается под них.