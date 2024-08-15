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Опубликовано 15 августа 2024, 09:45
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Техас подал иск против General Motors из-за незаконной продажи данных о водителях

Нарушение конфиденциальности данных
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против General Motors (GM), обвиняя автопроизводителя в незаконном сборе и продаже данных водителей без соответствующего согласия.
Техас подал иск против General Motors из-за незаконной продажи данных о водителях
© Ferra

В иске утверждается, что GM, используя технологию в автомобилях 2015 года и новее, собирала обширные данные о вождении во время каждой поездки, включая информацию о скорости и соблюдении правил дорожного движения.

По данным прокуратуры, GM продавала эти данные нескольким компаниям, в том числе как минимум двум, которые использовали их для создания «оценок вождения». Затем эти баллы продавались страховым компаниям, что потенциально могло повлиять на страховые тарифы в зависимости от поведения водителя. В иске утверждается, что практика GM была обманчивой, поскольку компания якобы поощряла клиентов к участию в таких программах, как OnStar Smart Driver, под видом улучшения их опыта вождения, но при этом тайно соглашаясь на сбор и продажу их данных.

Генеральная прокуратура утверждает, что информация, предоставляемая GM, была длинной и сложной, не позволяя четко информировать клиентов о реальных масштабах сбора и продажи данных. Иск направлен на устранение этих нарушений конфиденциальности и привлечение GM к ответственности за свои действия.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
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