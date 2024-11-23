Технологическая отрасль Пакистана раскритиковала медленный интернет в стране

Перебои начались после массовых политических протестов в мае 2022 года, за которыми последовали постоянные отключения электричества, и значительные замедления интернета. Эти перебои привели к тому, что такие платформы, как Fiverr, работающие с фрилансерами, предупредили клиентов о том, что найм из Пакистана может быть не самым «стабильным».

P@SHA также выразила тревогу по поводу нового национального брандмауэра, введенного в августе 2024 года, который, по ее утверждению, серьезно повлиял на скорость интернета, затруднив эффективную работу фрилансеров и предприятий.