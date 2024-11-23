Технологическая отрасль Пакистана раскритиковала медленный интернет в стране

Опубликовано 23 ноября 2024, 15:001 мин.
Технологическая отрасль Пакистана раскритиковала медленный интернет в странеИ запрет VPN
Ассоциация IT-индустрии Пакистана (P@SHA) предупредила, что «проблемы с интернетом в стране и потенциальный запрет VPN» ставят под угрозу ее растущий технологический сектор. Ассоциация, представляющая технологический бизнес страны, выразила обеспокоенность тем, что низкая скорость интернета и частые перебои в работе государственных служб наносят ущерб IT-компаниям и фрилансерам.
Перебои начались после массовых политических протестов в мае 2022 года, за которыми последовали постоянные отключения электричества, и значительные замедления интернета. Эти перебои привели к тому, что такие платформы, как Fiverr, работающие с фрилансерами, предупредили клиентов о том, что найм из Пакистана может быть не самым «стабильным».
P@SHA также выразила тревогу по поводу нового национального брандмауэра, введенного в августе 2024 года, который, по ее утверждению, серьезно повлиял на скорость интернета, затруднив эффективную работу фрилансеров и предприятий.