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Опубликовано 27 января 2024, 19:30
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Технологический бум привел к росту числа ограблений грузовых поездов

И краже товаров на миллионы долларов
Рост электронной коммерции невольно привел к всплеску краж из грузовых поездов: в районе Лос-Анджелеса ежедневно вскрывается более 90 контейнеров, что на 160% больше, чем в прошлом году. Общая стоимость украденных товаров по всей стране в прошлом году составила около 1 миллиарда долларов, пишут СМИ.

Хотя большинство преступников — это случайные люди, в том числе бездомные, подбирающие упавшие ящики, организованные преступные группы также вовлечены в эту деятельность. Легкость перепродажи краденых товаров через Интернет, часто через анонимных сторонних продавцов на таких платформах, как Amazon, еще больше усугубляет проблему.

Для борьбы с этой растущей проблемой генеральный прокурор Калифорнии выступил инициатором соглашения между интернет-магазинами об усилении мер по отслеживанию, отчетности и предотвращению краж.

Amazon, отказавшись комментировать конкретные случаи, признала наличие проблемы и заявила, что работает над улучшением процесса проверки продавцов, в результате чего в 2022 году число попыток преступников создать новые аккаунты сократилось на 66% по сравнению с 2020 годом.

Технологический бум привнес в нашу жизнь огромное удобство, но он также непреднамеренно создал новые уязвимости, которыми пользуются преступники.

Источник:NYTimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#магазин
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#преступник
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#мошенники
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#поезд