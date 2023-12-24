«Техносмерти» 2023 года: Илон Маск и Twitter, DVD-бизнес Netflix и не только

Клоны Clubhouse — мимолетное увлечение во время пандемии — встретили свой безвременный конец. Тем временем Netflix распрощался со своим DVD-бизнесом спустя 25 лет, официально перейдя на модель только потокового вещания, что ознаменовало конец эпохи для любителей физических носителей.

Среди других жертв — Amazon Smile, NFT в запрещенных в РФ соцсетях, Cortana в Windows и многое другое. Кладбище технологий расширилось, унеся с собой такие жертвы, как Overwatch League, сторонние клиенты Reddit и платежная опция Venmo от Amazon.

Пока мы оплакиваем павших героев 2023 года, постоянно меняющийся ландшафт заставляет задуматься: что будет дальше в мире инноваций и разрушений? Только время покажет, как мы будем перемещаться по постоянно меняющимся ландшафтам мира технологий.