«Техносмерти» 2023 года: Илон Маск и Twitter, DVD-бизнес Netflix и не только

«Техносмерти» 2023 года: Илон Маск и Twitter, DVD-бизнес Netflix и не толькоЧто дальше?
В бурный для мира технологий 2023 год стал свидетелем гибели некогда процветавших сервисов и продуктов. Илон Маск, новый шериф Twitter, не только провел ребрендинг гиганта социальных сетей в X Corp., но и уничтожил знаковый логотип с птичкой. И это не все.
Клоны Clubhouse — мимолетное увлечение во время пандемии — встретили свой безвременный конец. Тем временем Netflix распрощался со своим DVD-бизнесом спустя 25 лет, официально перейдя на модель только потокового вещания, что ознаменовало конец эпохи для любителей физических носителей.
Среди других жертв — Amazon Smile, NFT в запрещенных в РФ соцсетях, Cortana в Windows и многое другое. Кладбище технологий расширилось, унеся с собой такие жертвы, как Overwatch League, сторонние клиенты Reddit и платежная опция Venmo от Amazon.
Пока мы оплакиваем павших героев 2023 года, постоянно меняющийся ландшафт заставляет задуматься: что будет дальше в мире инноваций и разрушений? Только время покажет, как мы будем перемещаться по постоянно меняющимся ландшафтам мира технологий.