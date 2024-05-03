Опубликовано 03 мая 2024, 18:45
1 мин.
Тексты песен в Spotify стали платными“Плати”
Пользователи бесплатного уровня Spotify столкнулись с проблемой — тексты песен исчезли за подпиской. Этот шаг еще больше ограничивает и без того малые возможности, доступные неплатежеспособным пользователям.
Ранее бесплатный уровень Spotify предлагал потоковое воспроизведение музыки с поддержкой рекламы и некоторыми ограничениями, включая: количество пропусков в час, воспроизведение в случайном порядке, сниженное качество звука.
Теперь бесплатные пользователи не могут даже рассчитывать на то, что Spotify предоставит тексты песен.
Возможно, Spotify стремится увеличить количество премиум-подписок, делая бесплатный уровень менее привлекательным. Другая возможность — сокращение финансовых обязательств перед партнерами, такими как MusixMatch, компания, предоставляющая тексты песен для Spotify.
А пока можете обратиться к конкурентам — YouTube Music или Tidal.