Тексты песен в Spotify стали платными

Ранее бесплатный уровень Spotify предлагал потоковое воспроизведение музыки с поддержкой рекламы и некоторыми ограничениями, включая: количество пропусков в час, воспроизведение в случайном порядке, сниженное качество звука.

Теперь бесплатные пользователи не могут даже рассчитывать на то, что Spotify предоставит тексты песен.

Возможно, Spotify стремится увеличить количество премиум-подписок, делая бесплатный уровень менее привлекательным. Другая возможность — сокращение финансовых обязательств перед партнерами, такими как MusixMatch, компания, предоставляющая тексты песен для Spotify.

А пока можете обратиться к конкурентам — YouTube Music или Tidal.