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16:10, 09 февраля 2023
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Tele2 добавит интернета в тариф за пятерки в школе

Достаточно скачать приложение

Tele2 и “Центр цифровой трансформации Республики Татарстан” запустили проект “Мегабайты за оценки”. Инициатива будет поощрять школьников республики за хорошие оценки. Так, за каждую пятерку они получат дополнительные 200 Мб трафика.

Tele2 добавит интернета в тариф за пятерки в школе

Фото: Tele2

Участниками могут стать все учащиеся средних образовательных учреждений, которые пользуются услугами оператора и мобильным приложением “Я – школьник”.

При этом не имеет значения, по какой дисциплине получена пятерка. Главное, чтобы каждая такая отметка была выставлена в электронный дневник учащегося.

Разработка проекта началась еще в прошлом году, первыми оценить преимущества нового сервиса и получить мегабайты за пятерки смогли ученики 7-11 классов школы «Адымнар» Казани.

В массовое использование проект был запущен сегодня, 9 февраля 2023 года.

Подробнее о проекте можно узнать в мобильном приложении электронного дневника, а также на сайте Tele2.

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