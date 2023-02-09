Tele2 добавит интернета в тариф за пятерки в школе

Tele2 добавит интернета в тариф за пятерки в школеДостаточно скачать приложение
Tele2 и “Центр цифровой трансформации Республики Татарстан” запустили проект “Мегабайты за оценки”. Инициатива будет поощрять школьников республики за хорошие оценки. Так, за каждую пятерку они получат дополнительные 200 Мб трафика.
Фото: Tele2
Участниками могут стать все учащиеся средних образовательных учреждений, которые пользуются услугами оператора и мобильным приложением “Я – школьник”.
При этом не имеет значения, по какой дисциплине получена пятерка. Главное, чтобы каждая такая отметка была выставлена в электронный дневник учащегося.
Разработка проекта началась еще в прошлом году, первыми оценить преимущества нового сервиса и получить мегабайты за пятерки смогли ученики 7-11 классов школы «Адымнар» Казани.
В массовое использование проект был запущен сегодня, 9 февраля 2023 года.
Подробнее о проекте можно узнать в мобильном приложении электронного дневника, а также на сайте Tele2.