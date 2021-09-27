Tele2 разрешил бесплатно пользоваться Telegram и Viber при неоплаченном тарифе

Из пресс-релиза компании следует, что «SOS-пакет» активируется автоматически, когда на счёте остаётся мало средств, и тариф не может списаться. Теперь клиенты Tele2 не останутся без Telegram и Viber. Компания выбрала эти приложения, так как они имеют наибольший прирост пользователей.

Стоит отметить, что услуга «SOS-пакет» действует для пользователей тарифов с ежемесячной абонентской платой три дня, с посуточной — один день. Опция работает на всех открытых к подключению тарифах линейки «Мой Tele2», а также «Везде онлайн», «Премиум», «Безлимит» и «Игровой».

Помимо Telegram и Viber, в «SOS-пакете» есть WhatsApp, «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».