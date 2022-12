Tele2 запустил фирменный сервис оплаты Spotify, EA Play и других зарубежных подписок

Чтобы оплатить сервис, нужно приобрести специальный сертификат. Абонент выбирает номинал сертификата в долларах, а точную сумму списания в рублях видит в SMS перед подтверждением покупки. Найти это всё можно в соответствующем разделе на площадке финансовых сервисов f.tele2.ru. Там нужно ввести данные: номер Tele2 для оплаты, email для получения сертификата и его номинал.

Оператор также отметил, что часть сертификатов доступна только для оплаты аккаунтов, зарегистрированных в США. Такой аккаунт можно завести быстро и без проблем.

Таким способом можно оплатить сервисы: Amazon US, Twitch US, Fortnite, Xbox US, Nintendo eShop, Spotify US, PlayStation Store Card US, PlayStation Network US, PUBG Mobile, EA Play US, Mobile Legends, Minecraft, EA Games Origin Apex US, Free Fire, Roblox, Razer Gold Pins, Crossout.