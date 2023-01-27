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16:13, 27 января 2023
1 мин.

Tele2 запустил собственного голосового помощника

Назвал его Астра

Оператор сотовой связи Tele2 представил собственного голосового помощника Астру. Он может объяснить, почему абонент не отвечает на звонок.

Tele2 запустил собственного голосового помощника

Фото: Tele2

Также Астра поддерживает режим «Избранные номера». Это позволяет записать отдельное аудиосообщение для избранных номеров.

В Tele2 рассказали, что Астру программировали как остроумную и дерзкую помощницу, которая хорошо разбирается в новых трендах и технологиях. Она сможет помочь абоненту не попасться на звонки спамеров и мошенников. Кроме того, помощница способна узнать контакты курьера или детали записи в салон красоты. Абонент получит информацию в Telegram.

Подключить Астру клиенты Tele2 могут в Telegram-боте. Сервис доступен бесплатно в течение первых 7 дней после подключения. Затем стоимость составит 4 рубля в день.

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