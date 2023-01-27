Tele2 запустил собственного голосового помощника

Также Астра поддерживает режим «Избранные номера». Это позволяет записать отдельное аудиосообщение для избранных номеров.

В Tele2 рассказали, что Астру программировали как остроумную и дерзкую помощницу, которая хорошо разбирается в новых трендах и технологиях. Она сможет помочь абоненту не попасться на звонки спамеров и мошенников. Кроме того, помощница способна узнать контакты курьера или детали записи в салон красоты. Абонент получит информацию в Telegram.

Подключить Астру клиенты Tele2 могут в Telegram-боте. Сервис доступен бесплатно в течение первых 7 дней после подключения. Затем стоимость составит 4 рубля в день.