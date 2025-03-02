Телефон сербского студента взломали с помощью эксплойта израильской Cellebrite

Опубликовано 02 марта 2025, 03:451 мин.
Телефон сербского студента взломали с помощью эксплойта израильской CellebriteПолучили к нему доступ
Организация Amnesty International сообщила, что Android-телефон сербского студента был взломан с помощью эксплойта безопасности, проданного компанией Cellebrite, известной своими инструментами для взлома. Студенту, критикующему правительство Сербии, разблокировали телефон без разрешения, используя недостаток в USB-драйверах ядра Linux.
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Сообщается, что после разблокировки власти якобы пытались установить на телефон неизвестное приложение, которое, по мнению Amnesty, может быть шпионским. Ранее компания Cellebrite заявляла о приостановке продаж в Сербии из-за «опасений по поводу правительственной слежки», но этот новый случай говорит об обратном.
Эксплойт, отслеживаемый как CVE-2024−53 104, был исправлен в феврале 2025 года, но две другие связанные с ним уязвимости в Android остаются неисправленными.