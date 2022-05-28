Приложения
Сегодня в 17:11
1 мин.

Telegram больше не «всегда будет бесплатным»? Мессенджер Дурова внедрит премиум-подписку

Признаки этого появились в коде
Telegram ранее утверждал, что «всегда будет бесплатным», но теперь выяснилось, что мессенджер готовится к внедрению платной премиум-подписки. Это, впрочем, не значит, что пользоваться им без денег больше не получится.
Telegram больше не «всегда будет бесплатным»? Мессенджер Дурова внедрит премиум-подписку

Разработчик Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi) обнаружил в строках кода признаки того, что Telegram приближается к внедрению подписки. Будут изменены формулировки на экране приветствия при загрузке и установке приложения для обмена сообщениями.

Сейчас там можно увидеть: «Telegram is free forever. No ads. No subscription fees» («Telegram навсегда бесплатен. Без рекламы. Без подписки»). Этот текст будет заменён «Telegram provides free unlimited cloud storage for chats and media» («Telegram предоставляет бесплатное неограниченное облачное хранилище для чатов и мультимедиа»). Журналисты сочли это явным признаком того, что скоро появится подписка.

Ранее появлялась информация, что в подписке Telegram будет доступ к эксклюзивным стикерам и реакциям.

Новости партнеров
Новости партнеров