Telegram больше не «всегда будет бесплатным»? Мессенджер Дурова внедрит премиум-подписку

Разработчик Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi) обнаружил в строках кода признаки того, что Telegram приближается к внедрению подписки. Будут изменены формулировки на экране приветствия при загрузке и установке приложения для обмена сообщениями.

Сейчас там можно увидеть: «Telegram is free forever. No ads. No subscription fees» («Telegram навсегда бесплатен. Без рекламы. Без подписки»). Этот текст будет заменён «Telegram provides free unlimited cloud storage for chats and media» («Telegram предоставляет бесплатное неограниченное облачное хранилище для чатов и мультимедиа»). Журналисты сочли это явным признаком того, что скоро появится подписка.

Ранее появлялась информация, что в подписке Telegram будет доступ к эксклюзивным стикерам и реакциям.