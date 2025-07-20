Telegram был удивлён блокировкой в Непале

Блокировка была объявлена непальским телеком-регулятором в пятницу. Причиной указали рост онлайн-мошенничества и якобы связь Telegram с серьёзными преступлениями. Подробности и статистика приведены не были.

Telegram заявил, что регулярно отвечает на официальные запросы от Непала и активно модерирует контент. Также компания напомнила, что недавно сняли блокировку Telegram во Вьетнаме, и опровергла обвинения в проблемах с безопасностью. В заявлении подчеркнули, что шифрование приложения надёжно, а его код и протоколы полностью открыты и документированы.

Telegram надеется на пересмотр решения и продолжение работы в стране.