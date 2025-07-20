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Опубликовано 20 июля 2025, 01:27
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Telegram был удивлён блокировкой в Непале

И отвергает обвинения
Мессенджер Telegram выразил удивление по поводу решения властей Непала заблокировать приложение в стране. В заявлении, на которое ссылаются СМИ, компания подчеркнула, что всегда сотрудничала с местными органами власти и удаляет вредоносный контент, включая случаи мошенничества и отмывания денег.
Telegram был удивлён блокировкой в Непале
© ilgmyzin

Блокировка была объявлена непальским телеком-регулятором в пятницу. Причиной указали рост онлайн-мошенничества и якобы связь Telegram с серьёзными преступлениями. Подробности и статистика приведены не были.

Telegram заявил, что регулярно отвечает на официальные запросы от Непала и активно модерирует контент. Также компания напомнила, что недавно сняли блокировку Telegram во Вьетнаме, и опровергла обвинения в проблемах с безопасностью. В заявлении подчеркнули, что шифрование приложения надёжно, а его код и протоколы полностью открыты и документированы.

Telegram надеется на пересмотр решения и продолжение работы в стране.

Источник:english.news.cn
Автор:Максим Многословный
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