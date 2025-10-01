Опубликовано 01 октября 2025, 19:101 мин.
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как в 2018 году приложение почти было удалено из российского App Store. Историю он поведал в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.
© Telegram
После начала блокировки Telegram в России Apple потребовала согласовать обновления приложения с российскими властями, прежде чем разрешить их выпуск.
По словам Дурова, он дал команде время до вечера, чтобы решить вопрос. В последний момент, за 15 минут до того, как он планировал удалить мессенджер из магазина, Apple связалась с командой и подтвердила: обновление одобрено.
Предприниматель подчеркнул, что ситуация разрешилась «волшебным образом». Telegram остался доступен пользователям в России.