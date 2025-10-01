После начала блокировки Telegram в России Apple потребовала согласовать обновления приложения с российскими властями, прежде чем разрешить их выпуск.

По словам Дурова, он дал команде время до вечера, чтобы решить вопрос. В последний момент, за 15 минут до того, как он планировал удалить мессенджер из магазина, Apple связалась с командой и подтвердила: обновление одобрено.

Предприниматель подчеркнул, что ситуация разрешилась «волшебным образом». Telegram остался доступен пользователям в России.