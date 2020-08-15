Telegram добавил поддержку белорусского языка

Об этом сообщает белорусский портал 42.TUT.BY. Установить белорусский язык можно либо по этой ссылке, либо через «Настройки», в разделе «Язык». Ранее в том же Telegram X установка языка происходила только по специальной ссылке.

Стоит отметить, что Telegram стал важной площадкой во время протестов в Белоруссии, которые начались после выборов президента 9 августа. Telegram-канал Nexta Live оказался одним из самых популярных в русскоязычном сегменте мессенджера, набрав рекордный миллион подписчиков всего за несколько дней. На основателя канала завели уголовное дело об организации массовых беспорядков.