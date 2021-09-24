Telegram догнал телевидение по влиянию на мнение избирателей

В 2016 году эксперты оценивали эффективность соцсетей в ходе избирательной кампании в 2,7 балла по пятибалльной шкале. Сейчас оценку повысили до 4,1 балла. Эффективнее этого оказались только «элитные договоренности».

У мессенджеров оценка составила 3,8 балла. Что касается отдельных сервисов, то наиболее значимыми стали Instagram (4,2 балла), Telegram (4 балла) и YouTube (3,8 балла). На этих выборах практически не использовались Twitter и Viber (1,4 и 1,2 балла).

Эксперты считают сенсацией почти равную эффективность федерального телевидения и Telegram-каналов «с точки зрения воздействия на лиц, принимающих решения, политическую элиту». «Ужесточение цензуры и самоцензуры в СМИ приводит к тому, что к топу влиятельных источников информации подбираются анонимные Telegram-каналы», — сообщил президент РАСО.

Оценки присваивались на основе опроса 60 практикующих политических консультантов.