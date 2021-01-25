Telegram догнал WhatsApp по популярности среди москвичей

Об этом сообщил оператор МТС. По данным компании, зимой 2020-2021 мобильный интернет-трафик двух мессенджеров впервые сравнялся. За весь 2020 год трафик Telegram вырос более чем в 60 раз. В основном рост трафика пришёлся на середину лета 2020 года, когда мессенджер Дурова разблокировали в России.

Пока объёмы трафика WhatsApp и Telegram равны только в Москве. В других городах России первый мессенджер пока популярнее. Если сравнивать январь 2021 с маем 2020 трафик Telegram вырос в 50 раз.

Люди используют мессенджер Дурова активнее в рабочие часы, а WhatsАpp — утром и вечером, а также в выходные.