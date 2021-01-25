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Telegram догнал WhatsApp по популярности среди москвичей
Сравнялись по мобильному трафику
Летом 2020 в России наконец разблокировали Telegram. Несмотря на то, что мессенджером можно было пользоваться и во время блокировки, снятие ограничений стало драйвером роста Telegram. Как оказалось, мессенджер Дурова догнал WhatsApp по мобильному интернет-трафику в Москве.
Об этом сообщил оператор МТС. По данным компании, зимой 2020-2021 мобильный интернет-трафик двух мессенджеров впервые сравнялся. За весь 2020 год трафик Telegram вырос более чем в 60 раз. В основном рост трафика пришёлся на середину лета 2020 года, когда мессенджер Дурова разблокировали в России.
Пока объёмы трафика WhatsApp и Telegram равны только в Москве. В других городах России первый мессенджер пока популярнее. Если сравнивать январь 2021 с маем 2020 трафик Telegram вырос в 50 раз.
Люди используют мессенджер Дурова активнее в рабочие часы, а WhatsАpp — утром и вечером, а также в выходные.