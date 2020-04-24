Telegram готовит групповые видеозвонки в мессенджере

В посте сказано, что ежемесячная аудитория Telegram выросла до 400 млн пользователей. Это на 100 млн больше, чем было годом назад.

Команда мессенджера отметила, что благодаря своим функциям Telegram итак удобен для удалённой работы и учёбы. Однако из-за текущей мировой ситуации люди стали больше нуждаться в безопасном инструменте для видеоконференций. Видеозвонки в 2020 — как текстовые сообщения в 2013, пишут авторы поста. Пока на рынке есть приложения, которые либо удобны, либо безопасны. А вот решения, которое бы объединяло оба аспекта, нет.

Поэтому Telegram намерен сосредоточиться на решении проблемы. В 2020 году команда мессенджера планирует представить безопасные групповые видеозвонки. Telegram сообщит об их введении по мере готовности.

Кроме того, команда приложения анонсировала программу финансовой поддержки для авторов образовательных тестов и некоторые обновления интерфейса.