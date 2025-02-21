Telegram и YouTube оштрафовали за отказ удалить личные данные россиянина

Как сообщили в Таганском районном суде, штраф назначен на основании статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные были получены незаконно, но сервисы отказались их удалить, что и стало причиной наказания.

«Мировой судья судебного участка № 422 <…> признал „Телеграм Мессенджер Инк.“ (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 13.11 КоАП России», — сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф назначили и «ЮТуб ЛЛС» (YouTube LLC).