Telegram и YouTube оштрафовали за отказ удалить личные данные россиянина

Опубликовано 21 февраля 2025, 00:061 мин.
Telegram и YouTube оштрафовали за отказ удалить личные данные россиянинаНужно следовать букве закона
Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram и видеоплатформу YouTube на 80 тысяч рублей каждого. Компании признаны виновными в том, что не удалили персональные данные человека, опубликованные без его согласия. Об этом сообщает РИА Новости.
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Как сообщили в Таганском районном суде, штраф назначен на основании статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные были получены незаконно, но сервисы отказались их удалить, что и стало причиной наказания.
«Мировой судья судебного участка № 422 <…> признал „Телеграм Мессенджер Инк.“ (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 13.11 КоАП России», — сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф назначили и «ЮТуб ЛЛС» (YouTube LLC).