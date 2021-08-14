Telegram исполнилось восемь лет

Проект Павла Дурова существует уже восемь лет. Вслед за приложением для iOS 22 августа 2013 года появился первый неофициальный клиент для Android. В октябре же запустили официальную Android-версию Telegram.

За свою историю мессенджер пережил многое: и блокировку Роскомнадзором в России, и неудачную попытку запустить блокчейн-платформу, и бурный рост на фоне недовольства WhatsApp. У приложения значительно расширилась функциональность: теперь через него можно звонить, общаться по видеочату, создавать группы и каналы. Последняя функция привела к росту анонимных блогов, многие из которых являются политическими.

Telegram продолжает оставаться полностью бесплатным приложением. Мессенджер будет монетизироваться, но не за счёт платного доступа к сервисам.