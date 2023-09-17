Telegram изменил «поиск». Теперь с упором на «реальных подписчиков»

Ранее результаты поиска зависели от количества подписчиков, что приводило к злоупотреблениям со стороны спамеров. Новая система ориентирована на легальных подписчиков и премиум-пользователей.

В соответствии с новым подходом каналы с большим количеством Premium-подписчиков будут получать более высокие рейтинги и соответственно находиться выше в меню поиска. При этом если премиум-подписчик присоединяется к множеству каналов, его влияние на рейтинг снижается. Кроме того, в результатах поиска приоритет будет отдаваться контенту, относящемуся к стране пользователя.

Реакция на эти изменения была в основном положительной, поскольку они снижают видимость каналов с искусственно завышенным числом подписчиков. К тому же это изменение выгодно пользователям, так как упрощает поиск ценных групп на платформе.