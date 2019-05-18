Telegram начал помечать мошеннические каналы

Суммарная аудитория этих каналов составляет почти 1,7 миллиона человек. По данным сайта tgstat.ru, большинство из этих 49 каналов принадлежит категориям «Продажи» и «Другое». 45 из них — российские.

Метку scam также получили администраторы каналов. Пока Telegram не дал никакой информации о том, по каким критериям выбирает мошеннические каналы, поэтому сложно предсказать, что именно может попасть в «чёрный список». Многие связывают действия мессенджера со скорым анонсом собственной блокчейн-платформы. Служба поддержки Telegram @notoscam в ответ одному из пользователей сказала, что ей можно направлять жалобы на мошеннические сообщения о продаже токенов.