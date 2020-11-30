Telegram начал тестировать голосовые чаты

О нововведении пишет «Код Дурова». Протестировать опцию могут только пользователи последней бета-версии приложения на Android. После её установки нужно будет разрешить мессенджеру показываться на экране блокировки. Создать голосовой чат могут только администраторы групп. Они могут сделать его доступным как для всех участников, так и только для админов.

Для того, чтобы что-то сказать в голосовом чате, нужно сначала включить микрофон. Другие участники чата смогут видеть, в каком режиме находится пользователь – разговора или прослушивания.

Сообщается, что голосовой чат можно свернуть. Участвовать в нескольких таких диалогах нельзя. Также при активном голосовом чате не получится пользоваться голосовыми помощниками на смартфоне.