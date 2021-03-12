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Сегодня в 13:23
Telegram начал удалять ботов для «пробива» личных данных
Но они быстро восстанавливаются
Команда Telegram удалила аккаунт бота для «пробива» личных данных под названием «Глаз Бога». Правда, менее чем через час после блокировки бот снова заработал по новому адресу.
Сначала при переходе по ссылке на бота «Глаз Бога» Telegram указывал, что такой пользователь не найден. Теперь в одноимённом канале написано, что старый бот был заблокирован, а новый доступен по новому адресу.
СМИ пишут, что Telegram также удалил аккаунты ботов Smart Search Bot, «Архангел» и Mail Search Bot.
Ранее в марте Роскомнадзор потребовал от мессенджера блокировки таких аккаунтов, которые распространяют личные данные пользователей. Эти боты нарушают закон о защите персональных данных, а их использование, в свою очередь, права субъектов данных. Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы для установки личности владельцев или администраторов ботов.