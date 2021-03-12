Telegram начал удалять ботов для «пробива» личных данных

Сначала при переходе по ссылке на бота «Глаз Бога» Telegram указывал, что такой пользователь не найден. Теперь в одноимённом канале написано, что старый бот был заблокирован, а новый доступен по новому адресу.

СМИ пишут, что Telegram также удалил аккаунты ботов Smart Search Bot, «Архангел» и Mail Search Bot.

Ранее в марте Роскомнадзор потребовал от мессенджера блокировки таких аккаунтов, которые распространяют личные данные пользователей. Эти боты нарушают закон о защите персональных данных, а их использование, в свою очередь, права субъектов данных. Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы для установки личности владельцев или администраторов ботов.