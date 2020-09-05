Telegram начал удалять каналы с «обнажёнкой»

Журналисты пишут об этом, ссылаясь на представителей коммьюнити мессенджера. Отмечается, что ранее каналы с «обнажёнкой» нельзя было просматривать на устройствах Apple, но в Telegram Desktop и Android-приложении они были доступны.

Теперь же часть каналов удалили в принципе. Их бывшие администраторы не могут даже создать новые каналы. Как говорят представители комьюнити, они не получили объяснений или предупреждений от Telegram по поводу ситуации.

«Код Дурова» пишет, что было удалено 84 крупных канала с суммарной аудиторией около 6,4 млн пользователей. Самый крупный из удалённых каналов насчитывал более 425 тысяч подписчиков.