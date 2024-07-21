Telegram назвали «Меккой для мемной криптовалюты»: как он обошел Discord

Переход от Discord к Telegram объясняется несколькими ключевыми факторами, отражающими «более широкую тенденцию в криптовалютном мире». Во время криптобума 2022 года Discord был излюбленной платформой для оживленных криптовалютных дискуссий. Однако по мере охлаждения рынка вовлеченность Discord снизилась, он стал страдать от спама и угасания активности. Сегодня Telegram, насчитывающий около миллиарда пользователей, стал центром сосредоточения сообществ так называемых мемкоинов. Например, канал TapSwap в Telegram насчитывает более 20 миллионов участников, а торговые боты Telegram ежедневно совершают сделки с мемкоинами на сумму 5 миллионов долларов, если верить статье.

Успех Telegram отчасти объясняется интеграцией криптовалютных функций, таких как поддержка Toncoin и различных криптовалют, а также менее строгим подходом к ботам по сравнению с Discord. Простота доступа к платформе — для участия требуется только номер телефона — также снижает барьеры для входа.