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Опубликовано 21 июля 2024, 22:43
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Telegram назвали «Меккой для мемной криптовалюты»: как он обошел Discord

Мемкоины набирают обороты
В меняющемся ландшафте криптовалютных сообществ Telegram стал новым эпицентром для мемкоинов, обогнав Discord в качестве основной платформы для криптоэнтузиастов, считает автор недавней статьи на HackerNoon.
Telegram назвали «Меккой для мемной криптовалюты»: как он обошел Discord
© Ferra

Переход от Discord к Telegram объясняется несколькими ключевыми факторами, отражающими «более широкую тенденцию в криптовалютном мире». Во время криптобума 2022 года Discord был излюбленной платформой для оживленных криптовалютных дискуссий. Однако по мере охлаждения рынка вовлеченность Discord снизилась, он стал страдать от спама и угасания активности. Сегодня Telegram, насчитывающий около миллиарда пользователей, стал центром сосредоточения сообществ так называемых мемкоинов. Например, канал TapSwap в Telegram насчитывает более 20 миллионов участников, а торговые боты Telegram ежедневно совершают сделки с мемкоинами на сумму 5 миллионов долларов, если верить статье.

Успех Telegram отчасти объясняется интеграцией криптовалютных функций, таких как поддержка Toncoin и различных криптовалют, а также менее строгим подходом к ботам по сравнению с Discord. Простота доступа к платформе — для участия требуется только номер телефона — также снижает барьеры для входа.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
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