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Опубликовано 01 января 2025, 21:37
1 мин.

Telegram не выдержал потока новогодних поздравлений

На фоне празднования Нового года
По данным Downdetector, Telegram столкнулся со значительным сбоем в работе аккурат в новогоднюю ночь. Сбой был недолгий, но явно связанный с празднованием.
Telegram не выдержал потока новогодних поздравлений
© Ferra

В ночь на 1 января 2025 года произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, о чем сообщили пользователи. Проблемы начались примерно в 00:07 по московскому времени и касались загрузки сообщений в каналах, группах и личных переписках, при этом приложение часто отображало «Обновление» сверху над чатами.

Telegram не выдержал потока новогодних поздравлений

© DownDetector

Всплеск активности, вероятно, связанный с новогодними поздравлениями, похоже, перегрузил платформу. Наибольшее количество жалоб поступило из крупных городов России, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также из Свердловской и Самарской областей.

Telegram никак не прокомментировал проблему.

Источник:DownDetector
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Новый год
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#Telegram