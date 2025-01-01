Telegram не выдержал потока новогодних поздравлений

В ночь на 1 января 2025 года произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, о чем сообщили пользователи. Проблемы начались примерно в 00:07 по московскому времени и касались загрузки сообщений в каналах, группах и личных переписках, при этом приложение часто отображало «Обновление» сверху над чатами.