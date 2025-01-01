Telegram не выдержал потока новогодних поздравлений

Опубликовано 01 января 2025, 21:371 мин.
Telegram не выдержал потока новогодних поздравленийНа фоне празднования Нового года
По данным Downdetector, Telegram столкнулся со значительным сбоем в работе аккурат в новогоднюю ночь. Сбой был недолгий, но явно связанный с празднованием.
В ночь на 1 января 2025 года произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, о чем сообщили пользователи. Проблемы начались примерно в 00:07 по московскому времени и касались загрузки сообщений в каналах, группах и личных переписках, при этом приложение часто отображало «Обновление» сверху над чатами.
Всплеск активности, вероятно, связанный с новогодними поздравлениями, похоже, перегрузил платформу. Наибольшее количество жалоб поступило из крупных городов России, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также из Свердловской и Самарской областей.
Telegram никак не прокомментировал проблему.