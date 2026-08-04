Telegram ненадолго исчез из App Store из-за одного человека

Опубликовано 04 августа 2026, 18:351 мин.
Telegram ненадолго исчез из App Store из-за одного человекаApple объясняет
Telegram вчера вечером перестал появляться в поиске App Store для iPhone и iPad. При этом приложение оставалось доступным в магазине для Mac и в Google Play. Спустя примерно 20 минут доступ восстановили, а Apple даже официально объяснила, что произошло.
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В заявлении говорится: ««Мы на короткое время удалили Telegram из App Store после того, как в ходе проверки обнаружили контент, нарушающий наши строгие правила, запрещающие материалы, связанные с насилием над детьми. Впоследствии приложение было восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил этот контент и заблокировал пользователя, разместившего его».
В 2018 году Apple уже удаляла приложение из-за «неподобающего контента», а в 2023 году мессенджер запрещали в Бразилии за отказ предоставить властям данные о группах, где подстрекали к насилию в школах. Про Россию вы и сами знаете.