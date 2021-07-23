Telegram обвинили в сексуализации эмодзи персика и баклажана

Пока эта акция никак не повлияла на оценки Telegram, и, скорее всего, останется незамеченной разработчиками.

Напомним, что недавно Telegram занял первое место по скачиваниям в России. Этому мог способствовать отток пользователей из мессенджера WhatsApp, который изменил правила пользовательского соглашения в начале года.