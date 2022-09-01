Telegram обязали раскрыть личные данные пользователей-пиратов

Иск был подан Нитой Сингх и компанией KD Campus. Первая является автором различных книг, курсов и лекций, а вторая руководит коучинговыми центрами. Оба правообладателя неоднократно жаловались в Telegram на каналы, которые делились пиратским контентом. В большинстве случаев Telegram удалял их, но сервис отказывался идентифицировать нарушителей. Поэтому правообладатели попросили суд вмешаться в ситуацию.

Кульминацией судебной борьбы стало вынесение на этой неделе Высшим судом Дели постановления, обязывающего Telegram идентифицировать нескольких пользователей, нарушающих авторские права. Это включает в себя передачу телефонных номеров, IP-адресов и адресов электронной почты.

Приказ был издан, несмотря на яростное сопротивление. Одним из основных аргументов защиты Telegram было то, что данные пользователей хранятся в Сингапуре, который запрещает расшифровку личной информации в соответствии с местным законодательством о конфиденциальности. Суд не согласился с этим аргументом, поскольку текущая нарушающая деятельность связана с индийскими произведениями и, скорее всего, будет связана с индийскими пользователями. И даже если данные хранятся в другом месте, доступ к ним может быть получен из Индии. Раскрытие личной информации также не будет нарушением сингапурского закона о неприкосновенности частной жизни, добавляет Высший суд, указывая, что существует исключение, если личные данные необходимы для расследования или судебного разбирательства.

Telegram ссылался на конституцию Индии, которая защищает частную жизнь людей, а также право на свободу слова и самовыражения. Однако и эта защита оказалась безуспешной. Наконец, Telegram утверждал, что он не обязан раскрывать данные своих пользователей, поскольку сервис выступает в качестве посредника. И снова суд с этим не согласился.

Чем закончится эта история – еще предстоит выяснить