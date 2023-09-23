Telegram одним обновлением превратил большинство каналов в «попрошаек»

Чтобы публиковать истории, Telegram-каналы должны «заработать» баллы от Premium-пользователи напрямую. Поэтому вы вчера могли видеть сообщения в стиле «Поддержите нас, чтобы мы могли радовать вас историями», или около того.

Также добавлены стикеры реакции в историях. Еще пользователи теперь могут включать собственную музыку в фото- и видеоистории, добавляя к ним саундтреки или зачитанный текст.

Также появилась функция «Просмотр только один раз», которая позволяет отправителям устанавливать ограничение по времени просмотра фотографии или видео. Изменена система оповещения о входе в аккаунт. Обновление включает в себя также исправления ошибок и оптимизацию.