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11:10, 23 сентября 2023
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Telegram одним обновлением превратил большинство каналов в «попрошаек»

Premium-пользователи нынче в почете

Telegram, популярное приложение для обмена сообщениями, представило несколько новых функций в своем последнем обновлении. Теперь Premium-пользователи могут предоставлять каналам возможность публиковать истории с помощью новой системы повышения уровня, при которой более высокие уровни позволяют публиковать больше историй в день. Именно эта система превратила Telegram-каналы в «попрошаек».

Telegram одним обновлением превратил большинство каналов в «попрошаек»

© telegram

Чтобы публиковать истории, Telegram-каналы должны «заработать» баллы от Premium-пользователи напрямую. Поэтому вы вчера могли видеть сообщения в стиле «Поддержите нас, чтобы мы могли радовать вас историями», или около того.

Также добавлены стикеры реакции в историях. Еще пользователи теперь могут включать собственную музыку в фото- и видеоистории, добавляя к ним саундтреки или зачитанный текст.

Также появилась функция «Просмотр только один раз», которая позволяет отправителям устанавливать ограничение по времени просмотра фотографии или видео. Изменена система оповещения о входе в аккаунт. Обновление включает в себя также исправления ошибок и оптимизацию.

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