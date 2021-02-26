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Сегодня в 17:28
Telegram оказался убыточным
Команда мессенджера не может выплатить долги
Журналисты изучили финансовую отчётность Telegram. Оказалось, что сервис постоянно терпит убытки, а у группы есть долг перед инвесторами.
Речь идёт о финансовой отчётности Telegram за 2018–2020 годы. Как пишет VTimes, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. До конца апреля Telegram должен вернуть инвесторам более $600 млн долга.
Чтобы исправить ситуацию, команда мессенджера хочет предложить инвесторам облигации. Деньги компания обещает вернуть за пять лет. За это время будет развёрнута монетизация.
Оставшуюся от облигаций часть денег после расчёта по долгам Telegram намерен потратить на:
- оборудование — 35%;
- верификацию пользователей — 25%;
- вознаграждение сотрудникам — 15%;
- аренду места в центрах обработки данных — 15% + провайдеров интернет-трафика — 5%;
- техподдержку — 5%.