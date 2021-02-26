Telegram оказался убыточным

Речь идёт о финансовой отчётности Telegram за 2018–2020 годы. Как пишет VTimes, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. До конца апреля Telegram должен вернуть инвесторам более $600 млн долга.

Чтобы исправить ситуацию, команда мессенджера хочет предложить инвесторам облигации. Деньги компания обещает вернуть за пять лет. За это время будет развёрнута монетизация.

Оставшуюся от облигаций часть денег после расчёта по долгам Telegram намерен потратить на: