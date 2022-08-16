Telegram оштрафовали в РФ за бота с данными российских военных

Штрафы объявил Мировой судья участка №422 Таганского района Москвы. Первый штраф составляет 4 млн рублей за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные российских военных, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

Сумма второго штрафа — 7 млн рублей. Его выписали за отказ удалить канал, публикующий инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта.

Мессенджеру Telegram также предъявили претензии за отказы удалить каналы, распространявшие «недостоверную информацию, пропаганду идеологии анархизма и призывы к незаконным акциям».