Telegram ответил на слухи о модерации приватных чатов

Упоминание отсутствия модерации у приватных чатов было просто перенесено в другой раздел. «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними», говорится в разделе FAQ.

Дуров, которому были предъявлены обвинения в том, что он якобы допускал распространение незаконного контента и не сотрудничал с французскими властями, теперь, по словам западных СМИ, обещает играть более активную роль в модерировании платформы.