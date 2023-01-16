Telegram отвоёвывает кусок у YouTube: раскрыт прирост трафика у обоих сервисов

12:05, 16 января 2023
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Telegram отвоёвывает кусок у YouTube: раскрыт прирост трафика у обоих сервисовЗа первые недели января
Билайн сообщил, что за первые две недели января 2023 года трафик Telegram значительно вырос.
Фото: Unsplash
Прирост составил 68% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. А вот у YouTube трафик вырос лишь на 4% за тот же период.
В билайне также рассказали, что расширили пропускную способность стыков с Telegram на 400 Гб/с. То есть показатель с 500 Гб/с увеличился до 900 Гб/с.