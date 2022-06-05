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Telegram поймали на сливе данных пользователей немецким властям

Но таких случаев было лишь несколько
Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Telegram в последнее время начал отчасти соблюдать законы Германии — мессенджер передаёт Федеральному ведомству уголовной полиции (BKA) страны данные некоторых пользователей.
Telegram поймали на сливе данных пользователей немецким властям

Как пишут журналисты, вопреки тому, что Telegram публично заявлял до сих пор, в нескольких случаях мессенджер передавал пользовательские данные BKA. По информации Der Spiegel, это были данные подозреваемых в жестоком обращении с детьми и терроризме. По словам представителей службы безопасности, в случае других нарушений немецким следователям по-прежнему сложно получить информацию из Telegram.

Отмечается, что тот факт, что Telegram вообще предоставляет властям информацию о пользователях, свидетельствует как минимум об осторожном изменении курса компании. Федеральное министерство внутренних дел ведёт прямые переговоры с мессенджером с начала февраля. Дуров лично созванивался с немцами по этом поводу, и говорят, что в видеозвонке он появился в толстовке с капюшоном, а также вместе с тремя другими топ-менеджерами компании.

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