Telegram поймали на сливе данных пользователей немецким властям

Как пишут журналисты, вопреки тому, что Telegram публично заявлял до сих пор, в нескольких случаях мессенджер передавал пользовательские данные BKA. По информации Der Spiegel, это были данные подозреваемых в жестоком обращении с детьми и терроризме. По словам представителей службы безопасности, в случае других нарушений немецким следователям по-прежнему сложно получить информацию из Telegram.

Отмечается, что тот факт, что Telegram вообще предоставляет властям информацию о пользователях, свидетельствует как минимум об осторожном изменении курса компании. Федеральное министерство внутренних дел ведёт прямые переговоры с мессенджером с начала февраля. Дуров лично созванивался с немцами по этом поводу, и говорят, что в видеозвонке он появился в толстовке с капюшоном, а также вместе с тремя другими топ-менеджерами компании.