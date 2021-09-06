Telegram поиздевался на WhatsApp за позднее внедрение новых функций

Стоит отметить, что не все пользователи хорошо отреагировали на нововведение WhatsApp. Дело в том, что большинство пользователей хотят перейти на iOS с Android. А такого переноса чатов пока нет. Кроме того, пока новая функция поддерживается только некоторыми смартфонами Samsung.

В начале 2021 года WhatsApp объявил о том, что изменит пользовательское соглашение и будет предоставлять больше данных пользователей Facebook. Из-за этого многие люди начали переходить на другие мессенджеры, в том числе пресловутый Telegram.