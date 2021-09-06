Telegram поиздевался на WhatsApp за позднее внедрение новых функций

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Сегодня в 13:18
Telegram поиздевался на WhatsApp за позднее внедрение новых функцийWhatsApp действительно отстаёт от конкурента
Недавно в WhatsApp появился перенос чатов с iPhone на Android. Telegram не упустил возможности посмеяться над нерасторопностью конкурента.
Telegram справедливо отметил, что WhatsApp отстаёт от него на годы.
Стоит отметить, что не все пользователи хорошо отреагировали на нововведение WhatsApp. Дело в том, что большинство пользователей хотят перейти на iOS с Android. А такого переноса чатов пока нет. Кроме того, пока новая функция поддерживается только некоторыми смартфонами Samsung.
В начале 2021 года WhatsApp объявил о том, что изменит пользовательское соглашение и будет предоставлять больше данных пользователей Facebook. Из-за этого многие люди начали переходить на другие мессенджеры, в том числе пресловутый Telegram.