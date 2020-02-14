Telegram позаимствовал основную функцию Tinder

Это обновление опции «Люди рядом». Чтобы воспользоваться нововведением, нужно зайти в «Контакты» в Telegram, нажать на надпись «Найти людей рядом» и активировать опцию «Показать меня». После этого другие пользователи мессенджера смогут найти вас и отправить сообщение. Это будет работать, «даже если вы уйдёте со страницы или закроете приложение».

В блоге Telegram сказано, что новая функция может помочь найти новых друзей или организовать встречу ко Дню святого Валентина.

В целом, опция «Люди рядом» появилась в мессенджере в июне 2019 года.