Telegram пожаловался на Apple из-за нечестной конкуренции

Антимонопольная жалоба касается магазина приложений App Store. В Telegram считают неправомерной комиссию в 30%, которую Apple берёт с каждой транзакции в приложениях и оформленной через App Store подписки. Команда Telegram попросила ЕС заставить Apple разрешить пользователям устанавливать приложения не только из App Store.

Последние месяцы основатель Telegram Павел Дуров активно критикует политику компании из Купертино в отношении магазина приложений. Недавно он опубликовал текст под названием «7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения». В нём Дуров призвал людей противостоять компании и не «позволять им (прим. Apple) и дальше злоупотреблять ситуацией на рынке».