Telegram предупредит о рисках общения с человеком, использующем сторонние клиенты

Пометка появится в профиле контакта. Рядом с именем будет написано: «[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем». Сейчас функцию тестируют в закрытом режиме.

Нововведение появилось после того, как исследователи обнаружили «серьёзные проблемы» в стороннем клиенте под названием Telega. По их данным, эта программа могла перенаправлять трафик пользователей через свои серверы, фактически позволяя посторонним читать переписку.