Опубликовано 30 марта 2026, 18:40
Telegram предупредит о рисках общения с человеком, использующем сторонние клиенты

После недавнего скандала
Telegram готовит новую функцию, пишет Код Дурова. Пользователям якобы начнут показывать предупреждение, если их собеседник пользуется неофициальным клиентом.
Пометка появится в профиле контакта. Рядом с именем будет написано: «[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем». Сейчас функцию тестируют в закрытом режиме.

Нововведение появилось после того, как исследователи обнаружили «серьёзные проблемы» в стороннем клиенте под названием Telega. По их данным, эта программа могла перенаправлять трафик пользователей через свои серверы, фактически позволяя посторонним читать переписку.

Специалисты выяснили, что Telega подменяла адреса серверов Telegram на свои собственные. В результате создатель такого клиента получал доступ к сообщениям, истории переписки и т. д.

Кроме того, в приложении нашли инструменты для блокировки нежелательного контента и модерации переписок.