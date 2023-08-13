Telegram разблокируют в Ираке: мессенджер пошел на попятную

Оно подвергалось критике со стороны правительства за то, что содержит каналы с конфиденциальной личной информацией граждан, включая имена и адреса. Решение министерства об отмене запрета было принято после того, как Telegram согласился сотрудничать с органами безопасности, раскрыв источники утечки данных.

В Telegram подчеркнули, что передача частных данных без согласия противоречит условиям предоставления услуг и что подобный контент активно удаляется модераторами.

Компания уточнила, что не передавала властям никаких частных данных пользователей.