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12:41, 13 августа 2023
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Telegram разблокируют в Ираке: мессенджер пошел на попятную

Должны разблокировать уже сегодня

Министерство связи Ирака объявило о снятии запрета на использование популярного приложения для обмена сообщениями Telegram, наложенного в связи с опасениями по поводу нарушения безопасности и утечки данных.

Оно подвергалось критике со стороны правительства за то, что содержит каналы с конфиденциальной личной информацией граждан, включая имена и адреса. Решение министерства об отмене запрета было принято после того, как Telegram согласился сотрудничать с органами безопасности, раскрыв источники утечки данных.

В Telegram подчеркнули, что передача частных данных без согласия противоречит условиям предоставления услуг и что подобный контент активно удаляется модераторами.

Компания уточнила, что не передавала властям никаких частных данных пользователей.

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