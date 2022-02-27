Telegram разрешил находить пользователей по номеру телефона

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Telegram разрешил находить пользователей по номеру телефонаПока только в бета-версии
В бета-версии Telegram для iOS под номером 8.6 появилась возможность создавать ссылку на свою учётную запись в виде номера телефона (t.me/+1xxxxx).
Об этом пишет «Код Дурова». До сих пор ссылки можно было делать только в формате никнейма — t.me/nickname. Однако телефонный формат ссылки будет доступен другому пользователю только в двух случаях:
- если номер телефона находится в ваших контактах;
- если установлено значение «Кто может видеть мой номер телефона: Все» в в разделе настроек «Конфиденциальность и безопасность» > «Номер телефона».
Сообщается также, что Telegram уже создал публичные номера телефонов службы поддержки мессенджера. Для России, Украины, Казахстана и Узбекистана — это t.me/+42470.
Источник: Код Дурова