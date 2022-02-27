Telegram разрешил находить пользователей по номеру телефона

Об этом пишет «Код Дурова». До сих пор ссылки можно было делать только в формате никнейма — t.me/nickname. Однако телефонный формат ссылки будет доступен другому пользователю только в двух случаях:

если номер телефона находится в ваших контактах;

если установлено значение «Кто может видеть мой номер телефона: Все» в в разделе настроек «Конфиденциальность и безопасность» > «Номер телефона».

Сообщается также, что Telegram уже создал публичные номера телефонов службы поддержки мессенджера. Для России, Украины, Казахстана и Узбекистана — это t.me/+42470.