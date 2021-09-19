Telegram разрешил пользоваться предвыборными ботами иностранным аккаунтам

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Telegram разрешил пользоваться предвыборными ботами иностранным аккаунтамНакануне приложение столкнулось с тонной критики
В пятницу основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет блокировать ботов, связанных с предвыборной агитацией, чтобы соблюдать «дни тишины». Сегодня издание «Код Дурова» сообщило, что боты доступны для пользователей с иностранными номерами телефона.
Журналисты проверили это на аккаунтах привязанных к японскому, израильскому и украинскому номеру. Они убедились, что если к аккаунту прикреплён российский номер телефона, боты остаются недоступными.
Накануне российские пользователи, преимущественно пользователи Twitter, обрушились на Дурова с критикой. Кто-то назвал решение Павла трусостью и предательством, кто-то отметил, что он блокирует бота «Умного голосования» для соблюдения закона, но не блокирует группы, которые занимаются травлей и сливом личных данных. Были и сторонники Дурова, которые предположили, что он мог заблокировать ботов из-за давления Google и Apple и избежать ограничений для всего Telegram.