Telegram разрешил пользоваться предвыборными ботами иностранным аккаунтам

Журналисты проверили это на аккаунтах привязанных к японскому, израильскому и украинскому номеру. Они убедились, что если к аккаунту прикреплён российский номер телефона, боты остаются недоступными.

Накануне российские пользователи, преимущественно пользователи Twitter, обрушились на Дурова с критикой. Кто-то назвал решение Павла трусостью и предательством, кто-то отметил, что он блокирует бота «Умного голосования» для соблюдения закона, но не блокирует группы, которые занимаются травлей и сливом личных данных. Были и сторонники Дурова, которые предположили, что он мог заблокировать ботов из-за давления Google и Apple и избежать ограничений для всего Telegram.