Telegram решил позаботиться о зарядке ноутбуков MacBook: новая функция уже доступна

Функция появилась в версии 9.4.1 приложения для macOS и может быть включена через настройки мессенджера. Когда функция включена, Telegram отключает некоторые энергоемкие функции, такие как анимация, автовоспроизведение видео и GIF, а также другие эффекты интерфейса. В результате приложение потребляет меньше аппаратных ресурсов и заряда батареи.

Его, кстати, можно настроить. Например, отключить лишь некоторые эффекты и анимацию при включении этого режима. Также есть возможность включать режим энергосбережения автоматически, когда аккумулятор MacBook достигнет определенного уровня заряда.

Обновление также содержит исправления ошибок и улучшения производительности.